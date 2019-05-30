برلماني إيطالي: لا للإملاءات الصينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى برلماني إيطالي رفضاً قاطعا لأي “إملاءات صينية”، فيما يتعلق بالتوترات الإقتصادية بين هذه الأخيرة والولايات المتحدة.

وأضاف النائب من حزب إخوة إيطاليا وعضو مجموعة الابتكار بمجلس النواب، فيديريكو مولليكوني، “نحن لا نقبل إملاءات من الصين الشيوعية”، مبينا أن رئيس الوزراء جوزيبي “كونتي و(نائبه) دي مايو وحدهما، يضعان إيطاليا وسط تبادل إطلاق النار في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين”.

وأشار مولليكوني الى أن “على إيطاليا أن تختار بوضوح مع من ستبقى، وبالتأكيد ليس مع الديكتاتورية الصينية التي تسجن المنشقين وتطارد الأقليات”، مؤكدا أن “وجود هواوي في أنظمة الاتصالات يشكل خطراً على الأمن القومي، كما أبرز ذلك كبار القادة العسكريين والسياسيين الأمريكيين”. واختتم متسائلا “فما رأي سالفيني في ذلك؟”.

وكانت الحكومة الايطالية قد جددت نفيها وجود أية مخاطر على أمن البيانات بسبب مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين والمتعلقة بمبادرة الحزام والطريق، وذلك تعليقا على تحذيرات بهذا الصدد أطلقها السفير الامريكي لدى روما.

وقال وزير الداخلية، ماتيو سالفيني في تصريح للصحفيين مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي، إن “اتفاقيات طريق الحرير (الحزام والطريق) هي اتفاقيات تجارية لا تعرض أمن البيانات للخطر، الذي يندرج ضمن مسؤولياتي”.