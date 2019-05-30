لوموند: بريكست سيؤثر سلباً على اليمين المتطرف بالبرلمان القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – باريس – عبرت صحيفة (لوموند) الفرنسية عن قناعتها بأن اليمين المتطرف سيكون من أول ضحايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وكان اليمين المتطرف قد أحدث اختراقاً هاماً في الانتخابات التشريعية الأوروبية التي جرت الأحد الماضي، إذ يُقدر نصيبه من مقاعد البرلمان القادم بـ115 مقعداً.

وترى الصحيفة أن (بريكست) فيما لو تم بأي شكل كان، سيؤدي إلى انسحاب النواب البريطانيين من البرلمان الأوروبي، وبالتالي الى انخفاض عدد مقاعد تيارات اليمين المتطرف من 115 إلى 90.

وتستند الصحفية على أن حزب بريكست البريطاني بقيادة نيجل فاراج قد حصل على 29 مقعداً في البرلمان الأوروبي، ما عزز “مؤقتاً” مواقع اليمين المتطرف.

وقالت (لوموند) إن “الأمر طويلاً قد لا يدوم، فموازين القوى ستتغير حكماً بعد بريكست”.

وأكدت الصحيفة أن حصول التجمع الوطني الفرنسي على مقعد اضافي كما هي الحال لكل من فوكس الاسباني وحزب الرابطة الإيطالي، لن يفيد في تعويض “الخسارة البريطانية”.

وشغل البريطانيون في البرلمان الأوروبي 73 مقعداً في الدور التشريعي 2014-2019، وفي حال بريكست سيتم تجميد 46 تحسباً لتوسيع مقبل للاتحاد، بينما ستوزع الـ27 معقداً على 15 دولة لمواكبة الزيادة السكانية فيها.

أما الطرف الرابح من بريكست، فهو بشكل أساسي تيار الديمقراطيين المسيحيين الذي سيحصل على 177 مقعداً بعد بريكست بدل 174.

وذكرت الصحيفة أن حساباتها تبقى تقديرية إذ انها استندت إلى وضع البرلمان الأوروبي كما كان عام 2018، بعد أن تم التوافق على كيفية التصرف بالمقاعد البريطانية التي قد تشغر قريباً.