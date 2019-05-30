ليبرمان: اريد حكومة يمين علمانية وليس حكومة شريعة يهودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الدفاع الاسرائيلي السابق ورئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، افيغدور ليبرمان انه يريد “حكومة يمين علمانية وليس حكومة الشريعة اليهودية”.

واعتبر أن “الجمهور قد سئم الرضوخ لمطالب الاحزاب الدينية “. ورفض ليبرمان في مؤتمر صحفي عقده في تل ابيب، اليوم الخميس، إتهامات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو له بأنه يساري بعد منعه تشكيل حكومة برئاسته. وادى ذلك الى قرار الكنيست حل نفسه والتوجه الى انتخابات في التاسع عشر من ايلول/سبتمبر المقبل لتكون الانتخابات الثانية اليت تجري هذا العام.

وقال ليبرمان انه “من المفارقات ان يقوم رجل يسكن في قيساريا بنعت شخص يقطن في مستوطنة نوكديم بأنه يساري. ان نتنياهو هو من ايد خطة الانفصال عن قطاع غزة واعتذر لاردوغان وصادق على تحويل الملايين الى حماس واحبط القانون الخاص بفرض عقوبة الاعدام وامتنع عن اخلاء الخان الاحمر”.

واعتبر ليبرمان “ان الليكود ينتهج اسلوب عبادة شخصية بنيامين نتنياهو”، وشدد على إنه لن يوصي “رئيس الدولة بتكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات القادمة”