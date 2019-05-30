البابا: سأذهب الى رومانيا حاجّاً للسير مع الأخوة الأرثوذكس والكاثوليك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس “سأذهب غداً إلى رومانيا بصفة حاجٍّ”، وذلك “لأسير مع الإخوة من الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية ومع المؤمنين الكاثوليك”.

هذا وستبدأ الرحلة الرسولية للبابا اعتبارا من يوم غدٍ الجمعة وحتى الثاني من حزيران/يونيو المقبل.

وكتب البابا في تغريدة جديدة على صفحته (بونتيفكس) بمدونة تويتر للتواصل الاجتماعي، التي تبث بـ9 لغات، “أطلب منكم، من فضلكم، أن تصلوا لأجلي”.

هذا وتأتي زيارة البابا الى رومانيا قبل أقل من أسبوع على إجراء الانتخابات الأوروبية فيها، والتي قال عنها أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، إن “البابا سيكون هناك تحت شعار تجاوز الانقسامات، بما فيها تلك التاريخية، للوصول الى ما هو مشترك، وقبل كل شيء من وجهة نظر الإيمان الذي يوحدنا”.