دراسة طبية: الأطعمة المصنعة تزيد مخاطر أمراض القلب والسرطان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حذرت دراسة طبية من مخاطر تناول النقانق واللحوم المدخنة والأطعمة المصنعة، بسبب وجود رابط واضح بين استهلاكها والاصابة بأمراض الأوعية الدموية والجلطات الدماغية وأمراض القلب والسرطان.

وكان المعهد الوطني للصحة والبحث العملي (فرنسا)، قد نشر دراسة اليوم أثبتت وجود روابط بين نوعية الأطعمة والأمراض التي يتعرض لها الفرد.

وقد درس الباحثون النمط الغذائي لدى أكثر من 100 ألف مواطن فرنسي من مختلف الشرائح، ليتبين أن تناول الأطعمة المصنعة يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض عديدة منها السرطانات وأمراض الأوعية، ما يساهم في زيادة الوفيات.

ويحذر الباحثون الذين شاركوا في هذه الدراسة من الافراط في استهلاك الأطعمة المعلبة والمصنعة والمدخنة والمشروبات الغازية.

ويمكن تعريف الأغذية المصنعة، حسب الدراسة، بأنها الأغذية التي تعرضت للعديد من التحولات والتي تحتوي الكثير من الإضافات والمواد الحافظة وتلك التي تعدل اللون والطعم.

وفي هذا الصدد، تقول الدكتورة ماتيلد توفييه، التي أشرفت على الدراسة أن هناك أدلة واضحة بين النظام الغذائي للفرد والأمراض التي قد يصاب بها، “ولكن يجب أن نبقى حذرين، فهناك عوامل أخرى عديدة تؤثر على صحة الفرد”، حسب كلامها.

وشددت على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار السن، الوزن، التدخين، النشاط البدني والطبقة الاجتماعية.