نتنياهو يلتقي كوشنر على وقع ازمة داخلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- إستقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

وقال كوشنر “هذه هي المرة الأولى لزيارتي إلى إسرائيل بعد اعتراف الرئيس (دونالد ترامب) بالسيادة الإسرائيلية على الجولان فكان هذا الإعلان مهما جدا. أمن إسرائيل يعتبر حيويا بالنسبة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية وهو مهم جدا أيضا بالنسبة للرئيس نفسه ونثمن جميع جهودكم لتعزيز العلاقات بين بلدينا. إنها أقوى من أي وقت مضى ونحن منفعلون جدا حيال الاحتمالات التي تكمن هنا في إسرائيل بما يخص العلاقات بيننا ومستقبلنا”.

وبدوره، قال نتنياهو “يسرنا دائما جدا استقبال جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات في إسرائيل وفي القدس من اجل بحث جهودنا المشتركة لدفع الازدهار والأمن والسلام قدما. أثمن كثيرا السياسة الأمريكية تحت قيادة الرئيس ترامب التي تهدف إلى دمج الحلفاء مع بعضهم البعض في التعامل مع التحديات المشتركة واغتنام الفرص المشتركة”،

واضاف “كما تعلمو، كانت لنا ليلة أمس حادثة صغيرة ولكن هذا لن يوقفنا. سنواصل العمل معا. عقدنا لقاءا ممتازا ومثمرا يؤكد مرة أخرى على أن التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى وهو سيتعزز بل أكثر”.