وزيرة الدفاع الايطالية: سنتسلم 28 طائرة إف-35 بحلول عام 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزيرة الدفاع الايطالية إليزابيتا ترينتا أن وزارتها صادقت على إنجاز المرحلة الأولى من مشروع شراء مقاتلات إف-35 الامريكية، والتي ستشهد تسلم 28 طائرة بحلول عام 2022، بينما تم حاليا إستلام 13 طائرة تم تمويل عقودها بالكامل كما هو مخطط له في السابق.

وقالت الوزيرة خلال جلسة مساءلة برلمانية، إن برنامج مقاتلات إف-35 يمثل “التزامًا ماليًا ذا أهمية مطلقة في إطار ميزانية الدفاع والمالية العامة، وبالتالي يجب تقييمه بعناية من منظور متكامل من ناحية التكاليف والفوائد”.

واضافت “منذ تسلمي منصبي، طلبت من المكاتب الفنية المختصة تقييما متعمقا وشاملاً للبرنامج، يأخذ في الاعتبار احتياجات القوات المسلحة الفعلية، وتداعيات ذلك على العمالة” حيث تشارك إيطاليا مع دول غربية أخرى مع المصنِّع الرئيسي الامريكي (لوكهيد مارتن) في تجميع أجزاء من (اف-35) في مصنع كاميري (شمال إيطاليا) يتبع لمجموعة ليوناردو

ويعود انضمام إيطاليا إلى برنامج مقاتلات الجيل الخامس الامريكي إلى عام 1998. في البداية، كان من المخطط شراء 131 مقاتلة إف-35، وتمّ تقليص العدد في عام 2012 إلى 90 مقاتلة.

وكانت حركة خمس نجوم، التي تنتمي إليها الوزيرة، من أكبر المعارضين لشراء هذه المقاتلات الامريكية، ولكنه بمجرد أن أصبحت طرفا في الائتلاف الحاكم إعترفت بإستحالة الخروج من البرنامج وإلغاء عقود الشراء حيث يتطلب ذلك دفع غرامات مالية باهظة.