رئيس حماس في غزة: إيران دعمت “المقاومة” بالسلاح والخبرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- رأى رئيس حركة (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار، إنه “لولا دعم إيران للمقاومة لما امتلكنا هذه القدرات”، مشيرا إلى أن “إيران دعمت المقاومة بالسلاح والخبرات”، على حد وصفه.

ونقل المكتب الاعلامي للحركة عن السنوار قوله في كلمته بالمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية لإحياء يوم القدس العالمي، إن “تخلت عنا أمتنا في اللحظات الحرجة والصعبة، ودعمتنا إيران بالسلاح والمال والخبرات”. وأضاف “يجب أن لا يخرج علينا أحد للمزايدة عندما نعلن مواقفنا ومصفوفة أعدائنا وأصدقائنا، هذا ليس إعلاننا، هذا إعلان القدس، وهي التي تفضح كل من يتاجر بها وبآلامها”

وقال: “نحن نعرف أصدقاءنا وأعداءنا أيضا، وبوصلتنا موجهة نحو القدس، وكل من يصوب بوصلته نحو القدس في صف الأصدقاء. نتمنى أن يقف ملوك ورؤساء العرب لدعم صمود شعبنا ومقاومته، وحينها سنشكرهم على رؤوس الأشهاد ونضعهم على رؤوسنا”.

وخاطب السنوار قادة الدول العربية والإسلامية بالقول: “أنتم أمام موقف تاريخي سيسجل لكم أو عليكم، وإذا أردتم تثبيت حكمكم فعليكم تبني خيارات الأمة والقدس الشعب الفلسطيني”.