برلمانية إيطالية معارضة: الحكومة تسببت بكارثة للناتج المحلي الإجمالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية إيطالية معارضة، إن الحكومة الحالية تسببت بكارثة للناتج المحلي الإجمالي، لذلك نحتاج الى جهاز تنفيذي جديد.

وأضافت رئيسة كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بمجلس النواب مارياستيلا جيلميني، في بيان الجمعة، أن “السنة الأولى لـ(حكومة التغيير) تنتهي بحدث صارخ، فقد توقع المعهد الوطني للإحصاء (إستات) أن يميل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري الى الانخفاض، ليصل إلى نسبة 0.1%، وقد كان هناك قبل شهر مضى من احتفل بارتفاعه بنسبة 0.2٪”.

وأستدركت جيلميني “لكن الشيء الأكثر إثارة للقلق هو أنه مقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1٪، وأن النمو المكتسب لعام 2019 يساوي صفراً، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ عام 2013”.

وذكرت النائبة من (فورتسا إيتاليا)، أنه “ربما حل الربيع من ناحية المناخ أخيراً، لكن الحسابات العامة الإيطالية لا تزال في فصل الشتاء، ستكون كتابة خطاب الدعاية لبروكسل أكثر تعقيدًا الآن، بينما يعود فارق العائدات بين السندات الإيطالية والألمانية للإرتفاع مرة أخرى متجها نحو 290 نقطة”.

وكررت جيلميني قولها بأن “السياسات الاقتصادية لهذه الحكومة تسببت بكارثة، وليس هناك مخرج آخر سوى تغيير جذري في المسار وجهاز تنفيذي جديد”. واختتمت بالقول “لقد كانت السنة الأولى لهذه الحكومة مدمرة بما فيه الكفاية، وربما ستكون الثانية قاتلة”.