أكثر من ربع مليون في جمعة رمضان الاخيرة بالمسجد الأقصى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أدى أكثر من ربع مليون فلسطيني صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “تقديراتنا هي أن أكثر من 260 الفا ادوا الصلاة في المسجد الأقصى ونتوقع زيادة في هذا العدد عند احياء ليلة القدر خلال ساعات مساء اليوم وحتى فجر غد”.

واضاف الخطيب “سارت الصلاة بشكل هاديء وتولى حراس المسجد الأقصى وسدنته وفرق النظام والفرق الكشفية امور النظام في المسجد الأقصى كما أن الفرق الطبية انتشرت في ساحات المسجد وقدمت خدماتها للمرضى عند الحاجة”.

وكانت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية انتشرت في مدينة القدس منذ ساعات الصباح.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن يوسف وجيه، 18 عاما ومن سكان بورين في محافظة رام الله، قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس صباح اليوم.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت أن الفلسطيني طعن اسرائيليين اثنين في البلدة القديمة من مدينة القدس وأصاب احدهما بجروح خطيرة والاخر بجروح طفيفة قبل اطلاق النار عليه.

كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل عبد الله غيث ، 16 عاما ، قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة بيت لحم لدى محاولته اجتياز حاجز اسرائيلي للوصول إلى القدس.

وتمنع الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية وجميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى القدس واداء الصلاة في المسجد.

وكان عشرات الاف الفلسطينيين بداؤا بالوصول إلى القدس منذ أمس حيث يتم الليلة أيضا احياء ليلة القدر.