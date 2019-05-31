البابا يدعو لتعاون جميع القوى لأجل المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – رأى البابا فرنسيس أن مواجهة ظاهرة الهجرة تتطلب التزام جميع القوى على الساحة؛ السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والدينية، وعلى المستويين الوطني والعالمي.

وفي نداء أطلقه البابا في اليوم الأول من زيارته الرسولية لرومانيا، الرئيس الدوري الحالي للمجلس الأوروبي، وبعد بضعة أيام من الانتخابات البرلمانية الأوروبية فيها، عاد مرة أخرى لوضع مسألة المهاجرين بقوة، في مركز الاهتمام الدولي.

وأشار الحبر الأعظم الى أن “التغييرات التي كانت لازمة لفتح حقبة جديدة، أدت إلى جانب الإنجازات الإيجابية، لبروز عقبات لا مفر منها، وينبغي التغلب عليها”، والتي “لا تسهل دائمًا إدارتها بالتالي، من ناحية الاستقرار الاجتماعي أو إدارة الإقليم نفسه”.

وذكر البابا أن “أولى هذه العقبات، ظاهرة الهجرة التي شملت عدة ملايين من الأشخاص الذين تركوا منازلهم وأوطانهم للبحث عن فرص جديدة للعمل وحياة كريمة”.

وأكد البابا على أن “مواجهة مشاكل هذه المرحلة التاريخية الجديدة، وإيجاد حلول فعالة والقوة اللازمة لتطبيقها، تتطلب أن ينمو التعاون الإيجابي للقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والروحية”.

وخلص بيرغوليو الى القول إن “من الضروري السير معًا والعودة الى إمتلاك القناعة بعدم التخلي عن أكثر الأعمال النبيلة، التي يجب أن تطمح إليها الدولة”، ألا وهي “الإهتمام بالصالح العام لشعبها”.