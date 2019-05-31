ناشط إنساني إيطالي: سفينة البحرية كانت على بعد 9 أميال عن قارب المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال ناشط إنساني إيطالي إن سفينة البحرية التي انقذت قارب المهاجرين أمس، كانت على بعد 9 أميال عنه فقط.

وكانت مصادر عسكرية إيطالية قد قالت أمس إن “سفينة الدورية (تشيغالا فولغوزي) التابعة لقوات البحرية، أنقذت صباح الخميس قارباً مطاطياً يحمل 100 مهاجر، في المياه الدولية، على بعد حوالي 90 ميلاً بحرياً جنوب جزيرة لامبيدوزا الصقلّية”.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الجمعة، كتب المسؤول بمنظمة (Mediterranea Saving Humans) لوكا كازاريني “يتملكنا الانطباع بأن وزيرة الدفاع إليزابيتّا ترينتا يمكن أن تكون ضحية لشخص يوصل إليها معلومات غير حقيقية”، فـ”سفينة الدورية P490 (تشيغالا فولغوزي) كانت على بعد 9 أميال عن القارب، وليس 80 كم”.

وخلص كازاريني الى القول “إيتها الوزيرة، هناك صور وتسجيل لمسارات بحرية تثبت ذلك”.

في السياق ذاته، قال وزير الداخلية ماتيو سالفيني إن “السفينة البحرية التي تحمل حوالي مائة مهاجر، تلقت إشارة للتوجه نحو ميناء جنوة”، لكن “لن يبقى أي مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي في مقاطعة ليغوريا، أو على حساب دافعي الضرائب من المواطنين الإيطاليين”.