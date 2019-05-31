وزيرة الدفاع الإيطالية: التزام عسكري في النيجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتّا ترينتا تأكيد بعثة الدعم الثنائية للنيجر، على الرغم من تقليص الحد الأقصى لعديد الوحدات التي يمكن نشرها، حيث كان قد تم تحديد سقف الـ470 وحدة عام 2018، والذي لم يتم التوصل إليه فعليًا.

وأضافت الوزيرة أن “المهمة التي تم التخطيط لها استنادا للطلب المقدم من قبل سلطات النيجر، كان يجب تنفيذها خلال عام 2018، من خلال تسخير حوالي 120 شخصًا في النصف الأول من العام والوصول الى 470 كحد أقصى بحلول نهاية العام”.

وتابعت ترينتا “ومع ذلك، فخلال الأشهر التسعة الأولى للعام الماضي، تباطأت السلطات المحلية نفسها، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المشاكل السياسية الداخلية المتعلقة ببعض الحساسية لدى الرأي العام من تواجد وحدات أجنبية داخل حدود النيجر”، مما “أدى الى بطء عملية تدفق عسكريينا، في ظل عدم توقيع بعض الملاحظات حول تموضعهم”.

واشارت وزيرة الدفاع الى أنه “لهذا السبب، كان معدل المشاركة في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر حتى كانون الأول/ديسمبر 2018 أقل​​، أي حوالي 40 وحدة”، مبينة أنه “يوجد حاليًا 70 جنديًا إيطاليًا في البلاد، بينما من المتوقع أن يصل التمديد المقترح لعام 2019 الى حده الأقصى وهو 290 عنصراً”.

وأشارت إليزابيتّا ترينتا إلى أن “قواتنا العسكرية ستكرس نفسها، استجابة لطلبات النيجر بأنشطة تدريب قوات الأمن والمؤسسات الحكومية، لرفع قدراتها على رصد التراب الوطني والحدود، والسماح بمقاومة فعالة لكل من الاتجار غير المشروع والتهديدات الأمنية الأوسع”.