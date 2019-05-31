جمعية كاثوليكية تدعو الى انقاذ وادماج المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت جمعية كاثوليكية إنه تحت شعار “انقاذ وادماج” المهاجرين تصل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 حزيران/يونيو، دفعة جديدة مؤلفة من 58 لاجئاً سورياً من لبنان إلى مطار روما الدولي بضاحية فيوميتشينو.

وأضافت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية في بيان الجمعة، أن الدفعة الجديدة “تصل بفضل مشروع الممرات الإنسانية الذي ترعاها جماعتنا، اتحاد الكنائس الإنجيلية والكنيسة الولدنيسية، بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية الإيطاليتين”.

وذكر البيان أن “مع هذه الدفعة، سيكون هناك أكثر من 2500 شخص تم استقبالهم ودمجهم في أوروبا من خلال مشروع ذاتي التمويل بالكامل يتبناه المجتمع المدني، نشأ في إيطاليا، وتم اعتماده لاحقًا من قبل بلدان أخرى”.

وقالت سانت ايجيديو إنه “في وقت تبدو فيه مساعدة المحتاجين صعبة للغاية، فإن النموذج الذي أطلقته جماعتنا والكنائس البروتستانتية، ومن ثم اقتدت به جمعيات أخرى أيضًا، يُظهر أن من الممكن أن ننقذ من براثن المتاجرين بالبشر، من يفرون من الحروب والأوضاع ذات الخطورة الكبيرة على حياتهم”.

وأوضحت الجماعة الإيطالية أنه “منذ شباط/فبراير 2016، وصل بالفعل أكثر من ألفي لاجئ إلى إيطاليا (أكثر من 1500 من لبنان، و500 آخرين من إثيوبيا)، بالإضافة إلى حوالي 500 آخرين وصلوا إلى فرنسا وبلجيكا وإمارة أندورا”.

وأشار البيان الى أن “اللاجئين الجدد البالغ عددهم 58 شخصاً، سيتم استقبالهم من قبل الجمعيات والرعايا والرهبنات والأسر التي قدمت في بعض الحالات منازلها أيضا، في العديد من أنحاء إيطاليا”.

وخلصت سانت ايجيديو الى القول إنه “بهذه الطريقة، وبفضل الكرم والالتزام الطوعي والحر من جانب كثير من الإيطاليين، سيكون من الممكن البدء فوراً بمسيرة التكامل للاجئين، التي تشمل تعليم اللغة الإيطالية للبالغين، والمدارس للقصر، ثم التوظيف، بمجرد استكمال إجراءات حق اللجوء”.