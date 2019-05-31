الدفاع الإيطالية: سنبقى في أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتّا ترينتا أن قوات بلادها العسكرية العاملة ضمن بعثة حلف شمال الإطلسي، والمرابطة في إقليم هيرات غرب أفغانستان، ستبقى في البلاد.

وأضافت الوزيرة ترينتا خلال جلسة إستماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، الجمعة، أنه “على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول انسحاب محتمل من أفغانستان، واستمرار محادثات السلام بمشاركة حركة (طالبان)، فإن قرار حكومتنا ينطوي على استخدام 800 جندي كحد أقصى في عام 2019 أيضًا”.

ونوهت الوزيرة المحسوبة على حركة خمس نجوم، بـ”تخفيض بحوالي مائة عنصر من الوحدة مقارنة بالعام الماضي”، الأمر الذي “أعلنا عنه سابقا، ودخل حيّز التنفيذ اعتبارا من الأشهر الأخيرة لعام 2018″، موضحة أن “إيطاليا لا يمكنها ترك هذا البلد مرة واحدة”.

وذكرت الوزيرة أنه “من ناحية أخرى، قلنا في إطار الناتو أننا وصلنا جميعًا وسنذهب جميعًا معًا”، لذا “يجب علينا التنسيق للقيام بذلك”، وبالتالي “علينا البقاء حتى الانتخابات على الأقل، لنرى ما سيحدث من ثم”.

وخلصت ترينتا الى القول “إذا تغيّرت الظروف بسرعة، فإن لدينا مسؤوليات تجاه أفغانستان ونحو رجالنا المرابطين هناك”، فإذا “خفضت الولايات المتحدة عديد قواتها إلى النصف فجأة، فسيصبح من الخطر البقاء في ظل الظروف الحالية وفي القواعد التي نتمركز فيها”.