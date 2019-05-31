سيناتور إيطالي: إدارة خمس نجوم للدفاع غير ملائمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف سيناتور إيطالي معارض بـ”غير الملائمة”، إدارة حركة خمس نجوم لوزارة الدفاع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا) ماوريتسيو غاسبارّي، أنه “أثناء حديثي خلال ​​اجتماع لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، طلبت نيابة عن حزبي، بحث ملف البعثات الدولية في قاعة المجلس”، مبينا أن “فورتسا إيتاليا يؤيد المهمات العسكرية ويدعمها دائمًا، سواء عندما كان في الأغلبية أو عندما وجد نفسه في المعارضة”.

وأعرب السيناتور اليميني عن “القلق بشأن التأخير الذي وصل به هذا الإجراء إلى البرلمان ولإدارة وزارة الدفاع، مما أدى إلى انقسام واشتباك مأساوي في الوقت نفسه بين الوزيرة ترينتا ووكيل الوزارة أنجيلو توفالو”، الأمر الذي “سلط الضوء على عدم كفاية الإدارة السياسية لحركة خمس نجوم في هذا القطاع الأساسي من حياة المؤسسات”.

وتابع “شجبت في اللجنة، الشكوك حول قضية مقاتلات (F-35)، والارتباك السياسي الذي تغذيه على جميع المستويات”، وكذلك “من ناحية السيناريوهات السياسية الدولية أيضاً، حيث لا تزال بعض القطاعات الحكومية تدعم (الرئيس الفنزويللي) مادورو، كما ظهر في الواقع من كلمات (وزير الخارجية إينزو) موافيرو في إطار اللجنة”.

وخلص مشيرا الى أن “هذا يشكل خطرا على الحرية والديمقراطية، لذلك نريد مناقشة الفوضى السياسية التي تعم هيئة الدفاع الإيطالية في مجلسنا خلال الأيام المقبلة”، وأن “ذلك سيتم بفضل (فورتسا إيتاليا)”.