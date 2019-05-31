وزير إيطالي: نعتزم اختتام مشاركتنا بمهمة ناتو لدعم تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزيرة إن “الحكومة تعتزم اختتام مشاركة إيطاليا في مهمة الدعم لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في تونس وبدء مهمة تعاون ثنائي معها لعام 2019”.

وفي وثيقة قدمها وزير العلاقات مع البرلمان ريكّاردو فراكّارو خلال جلسة إستماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، الجمعة، أضاف أن “هدف المهمة الجديدة، سيكون تقديم الدعم لإنشاء ثلاثة قيادات إقليمية، تسمى مراكز التنسيق والتخطيط لقيادة العمليات (Ccpco)، والتي ستُعهد إليها مهمة إدارة أنشطة الرقابة الإقليمية”.

وذكر الوزير فراكّارو أن المراكز المذكورة “سيقودها الجيش التونسي، وستتوزع في شمال، وسط وجنوب البلاد، مع القدرة على تخطيط وتنفيذ عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود”، مبينا أنه “لدعم إنشاء هذه القيادات، وعلى ضوء الاتفاق مع تونس، فإن الحكومة الإيطالية اقترحت تسخير 15 عسكرياً كحد أقصى، مع ما يحتاجونه من متطلبات مالية للعام الحالي”.

وخلص الوزير الى القول إن الموارد المالية السالفة الذكر “تزيد بقليل عن المليوني يورو”.