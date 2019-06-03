هآرتس: ميلوني هي لوبان الإيطالية التي قد تصبح رئيسة وزراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني بأنها مارين لوبان الإيطالية، والتي من شأنها أن تصبح رئيسة وزراء.

وكرست صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالا مطولا في عدد الاثنين لجورجا ميلوني، التي عرَّفتها باسم “مارين لوبان الإيطالية”، مبينة أنها “تقف في ظل ماتيو سالفيني”، لكنها “تبني ببطء وحزم جمهور أتباعها في إيطاليا والخارج”.

وذكرت الصحيفة أن “زعيم أخوة إيطاليا ليست مجرد إحدى “الوجوه الجديدة” العديدة لعالم الشعبوية الأوروبية”، لكنها “تمكنت من احتلال مساحة، مما حمل الحزب تحت قيادتها، الى مضاعفة عدد الأصوات التي حظي بها في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، مقارنة بما كان عليه عام 2014”.

وأشارت هآرتس الى أن “هذا لم يكن نصرًا ساحقًا، لكن النتيجة تبقى ملحوظة، نظراً للحصول عليها في ظل الانتصار الساحق لماتيو سالفيني”. وكتبت أن “ميلوني قد نجحت بامتلاك مكانة مميزة، وحولت لوحدها إرث حركة من الفاشية الجديدة ذات الطراز القديم، إلى قوة قومية أكثر حداثة تقريبًا”.

وخلصت الصحيفة الإسرائيلية الى القول “إن ميلوني غالباً ما تقارن بـ مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني الفرنسي، لمواقفها القومية والقاسية إزاء الهجرة وتكامل الاتحاد الأوروبي”، على الرغم من أنها “ما تزال لا تمتلك أتباع وتجربة نظيرتها الفرنسية”.