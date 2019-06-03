الاتحاد الأوروبي: الأولوية لنقل سريع للسلطة في السودان للمدنيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتابع عن كثب تطورات الوضع في السودان، بما في ذلك الهجمات التي طالت اليوم المتظاهرين المدنيين بميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم وأسفر عن مقتل 13 شخصاً.

وأشارت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، إلى أن بروكسل تتوقع من المجلس العسكري الانتقالي أن يتصرف بمسؤولية.

وأضافت مايا كوسيانيتش: “يتعين أن يتصرف المجلس بمسؤولية وأن يحترم حق المدنيين بالتعبير عن تطلعاتهم بشكل سلمي دون خوف”.

وأوضحت المتحدثة أن أي قرار بتصعيد العنف ضد المدنيين، سيؤدي إلى انحراف العملية السياسية عن مسارها، فـ”الأولوية بالنسبة لنا هي انتقال السلطة إلى المدنيين”، حسب كلامها.

ونوهت كوسيانيتش بأن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه المشهد السوداني يتطابق مع الموقف المعلن من قبل الاتحاد الأفريقي.

وكانت موغيريني قد أعلنت خلال أكثر من مناسبة عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمرافقة السودان سياسياً واقتصادياً في حال تم نقل السلطة إلى المدنيين.

وفي وقت لاحق أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك السلمي في السودان، وقف التفاوض مع المجلس العسكري الذي وصفته بـ”الانقلابي” وأنه “يتحمل المسئولية كاملة عن هذه الجريمة”.