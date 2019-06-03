الإدارة الكردية شمال سورية تسلّم خمسة من أطفال (داعش) إلى النرويج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية اليوم (الاثنين) تسليم خمسة أطفال يتامى نرويجيين من عوائل تنظيم الدولة (داعش) إلى وفد من وزارة الخارجية النرويجية، وقالت إن الهدف من ذلك إخراجهم من بيئة التشدد والتطرف وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأساسية.

وقال كمال عاكف، المتحدث الرسمي باسم دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية “بناءً على طلب من مملكة النرويج، وانطلاقاً من أيمان والتزام الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية بمبادئ حقوق الانسان والقوانين الدولية ذات الصلة، تم اليوم في مقر دائرة العلاقات الخارجية في بلدة عين عيسى تسليم خمس أطفال يتامى نرويجيين من عوائل تنظيم داعش الارهابي إلى وفد من وزارة الخارجية النرويجية وفق وثيقة تسليم رسمية وقعها الجانبان، ذلك لإخراج هؤلاء الاطفال من بيئة الشدة والتطرف إلى أجواء صحية يتم فيها إعادة تأهيلهم ودمجهم بمجتمعاتهم الاساسية”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الإدارة الذاتية الكردية بتسليم أطفال من عوائل مقاتلي التنظيم الارهابي إلى دول أوروبية، ففي 15 آذار/مارس الماضي تم تسليم خمسة أطفال من عوائل مسلّحي داعش إلى وفد من وزارة الخارجية الفرنسية، جميعهم دون سن الرشد ومحرومون من الأبوين.

وتتردد الدول الأوربية في السماح بعودة أطفال وزوجات مقاتلي تنظيم داعش إلى بلدانهم، خاصة وأن آثار الهجمات الإرهابية لهذا التنظيم في عدة مدن أوربية مازالت ماثلة ومتكررة حتى الآن، ويقول دبلوماسيون أوروبيون إنهم لا يمكنهم التصرف في منطقة لا تحظى فيها سيطرة الأكراد باعتراف دولي.

ووفق مسؤولي الإدارة الذاتية، هناك نحو ألف طفل من أطفال مقاتلي التنظيم، ونحو 500 امرأة، بينما هناك نحو 900 مقاتل، جميعهم تحت الأسر في مخيمات خاصة تُسيطر عليه ميليشيات تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي