مصادر: أكثر من 15 قتيلاً من قوات النظام في الهجمات الإسرائيلية الاخيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكّدت مصادر مقربة من السلطات الأمنية السورية مقتل 15 عنصراً على الأقل من قوات النظام في القصف الإسرائيلي الذي تعرض له فجر الاثنين مطار الـ (T4) في مدينة حمص، وفي ذلك الذي طال مواقع عسكرية جنوب دمشق فجر الأحد.

وأشارت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن الصواريخ أصابت ضرراً، سواء في مطار التي فور، أو في مغسكرات جنوب دمشق، وتسببت في مقتل ما لا يقل عن 15 من عناصر قوات النظام، كما تسببت بجروح لعدد مشابه.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد ذكرت صباح اليوم أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على مطار التيفور بحمص بعدة صواريخ وتسببت في مقتل مقتل جندي وجرح اثنين آخرين، وإصابة مستودع ذخيرة، ومقتل ثلاثة من عناصره وجرح آخرين في هجمات جنوب دمشق.

وقالت سورية إنها دمّرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور، فيما أعلنت إسرائيل أن الهجوم كان رداً على سقوط صواريخ من القنيطرة على الجولان السوري المحتل.