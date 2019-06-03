كونتي يهدد بالاستقالة حال استمرار الصراع بين طرفي الائتلاف الحاكم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- هدد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي اليوم الاثنين بالاستقالة وذلك بعد تصاعد التراشق الاعلامي بين طرفي الائتلاف الثنائي الحاكم، حركة خمس نجوم وحزب الرابطة، خاصة خلال حملة الانتخابات البرلمانية الأوروبية الاخيرة.

وقال كونتي، خلال مؤتمر صحفي تزامن مع مرور عام على تشكيل الحكومة، “إذا لم أتحصل على إجابات واضحة (من زعيمي قطبي الائتلاف، ماتيو سالفيني و لويجي دي مايو) فسوف أعيد التكليف إلى رئيس الجمهورية”. ولكنه أضاف “شخصيًا ، أنا على استعداد للعمل بأقصى قدر من الاصرار. لكن لا يمكنني اتخاذ هذا الخيار بمفردي. يجب أن تكون القوتان السياسيتان على دراية بمهامها”. وجدد “إذا لم تكن هذه هي الحالة، فلن أقوم بإطالة أمد وجودي في قصر كيجي (رئاسة الوزراء). وببساطة شديدة ، سأستقيل”.

ووصف كونتي، استاذ القانون الجامعي، المحسوب على التكنوقراط ولكنه الاقرب إلى حركة خمس نجوم، “إن تعايش الحكومة مع آجال إنتخابية متلاحقة أشبه بالحملة الانتخابية شبه الدائمة ، أثر على مناخ تماسك طرفي الائتلاف الحاكم وأنا شخصياً قللت من وقع ذلك في البداية”. ولكنه شدد “على وجه الخصوص التصويت للإنتخابات البرلمانية الأوروبية، الذي كان شديد التعقيد، أبرز صورة وكأن هناك جمود في النشاط الحكومي. هذا ليس صحيحاً، استمرت الحكومة في العمل وبدأت المرحلة الثانية بعد إنتهاء المرحلة الاولى”.