يونكر يلتقي جاريد كوشنر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية أن رئيسها جان كلود يونكر، سيلتقي بعد ظهر اليوم الثلاثاء في بروكسل جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية أن اللقاء سيتم بناء على طلب من كوشنر بحضور الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني.

وأشارت المتحدثة إلى عدم وجود جدول أعمال محدد لهذا اللقاء، حيث “سيتم بحث مواضيع جيوسياسية متعددة، منها الشرق الأوسط”، حسب كلام مينا أندريفا.

ولم تعط المتحدثة أية تفاصيل إضافية عن المواضيع التي سيتم بحثها بين الطرفين، موضحة أنها لا تستبعد إثارة مواضيع اقتصادية، بالإضافة إلى المواضيع السياسية.

وبدت المتحدثة شديدة الحذر تجاه البعد الأخلاقي للقاء، خاصة وأن كوشنر كان قد أقر في وقت سابق أنه ساهم بشكل أو بآخر في تمويل مستوطنات إسرائيلية، رغم أن هذه المستوطنات تعد غير شرعية بنظر القانون الدولي.

كما أن أندريفا نفت أن يكون الاتحاد الأوروبي قد إطلع بشكل رسمي على خطة السلام في الشرق الأوسط التي يحاول كوشنر تسويقها لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

ويواصل الاتحاد الأوروبي التأكيد على تمسكه بحل الدولتين ورفضه الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة موحدة لإسرائيل، في وقت يتم فيه تداول أنباء ومقتطفات من خطة كوشنر تروج لفكرة دولة واحدة والمعروفة بـ”صفقة القرن”.

وجاريد كوشنر هو صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره المقرب وصاحب فكرة “صفقة القرن”.

ويتواجد كوشنر حالياً في لندن برفقة الرئيس الأمريكي ترامب، الذي يقوم بزيارة دولة إلى إنكلترا.

وكانت مصادر رفضت الكشف عن هويتها، قد توقعت أن كوشنر سيثير مع محدثيه الأوروبيين بشكل خاص الشق الاقتصادي من خطته للسلام في الشرق الأوسط.