متحدثة أوروبية: نتواصل مع الدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي بشأن السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، أن مؤسسات الاتحاد مستمرة في التشاور مع عواصم الدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي لمعاينة تطورات الوضع في السودان.

وبالرغم من أن مايا كوسيانيتش، قد أقرت بعدم قدرة بروكسل على تحديد ماهية الخطوات القادمة الواجب اتخاذها تجاه السودان، إلا أنها أكدت أن التواصل مع الاتحاد الأفريقي وباقي الأطراف يسمح برؤية أوضح للوضع.

ولم تكشف المتحدثة عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعد لإجراء ما أو لعقوبات تجاه المسؤولين عن العنف ضد المدنيين واكتفت بالتأكيد على أن العسكريين هم المعنيون بحماية المتظاهرين السلميين ويتعين عليهم التصرف على هذا الأساس.

وتشدد بروكسل على أن أولويتها الحالية هي دعم المدنيين السودانيين الذين عانوا كثيراً من الفقر والصراعات، وقالت المتحدثة: “نحن نتطلع إلى انتقال السلطة إلى المدنيين وأن يصبح البلد مستقراً بشكل يمكننا من مرافقته في خطواته المستقبلية”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر يوم أمس بياناً بشأن قيام العسكريين باستخدام العنف لفض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، أكد فيه على عدم إمكانية تبرير العنف وطالب بحماية حق المدنيين في التظاهر السلمي.

ويؤكد الأوروبيون أنهم لم يقدموا أي مساعدات مالية مباشرة أو دعم مالي للحكومة السودانية السابقة، و”هذا الأمر لم يتغير”، حسب المتحدثة.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان تعامل مع حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في ملفات محددة تتعلق بالأمن وضبط الهجرة، كما أنه قدم مساعدات إنسانية عن طريق هيئات أممية للمتأثرين بالصراعات والكوارث الطبيعية في البلاد.