تحرك مصري بعد عيد الفطر لصالح المصالحة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت رأفت الى أن هناك تحركا مصريا سيبدأ بعد انتهاء عيد الفطر، وذلك من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية ما بين حركتي فتح وحماس، وفقا للاتفاق الذي وقع في (تشرين أول/أكتوبر وتشرين ثاني/نوفمبر) من عام 2017.

وأوضح رأفت أن التحرك نحو تحقيق المصالحة وبتدخل مصري جاء بعد اتصالات جرت في الفترة الأخيرة بين قادة فلسطينيين ومصريين. واكد خلال حديثه بأن مصر ستتابع خطواتها من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.

من جهة ثانية قال رأفت في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء “ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب تراجع نسبيا عن الاسراع في تقديم ما يسمى بـ(صفقة القرن) نتيجة قلقه من فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة اليمين المتطرف، اضافة الى تأكيد القمتين العربية والاسلامية، اللتين عقدتا مؤخرا بمكة المكرمة، على رفض أي خطة تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والموقف الفلسطيني بهذا الاتجاه”.

واضاف رأفت: “ان الموقف الفلسطيني أكد بوضوح بان الشعب الفلسطيني هو الذي يمارس حقه في تقرير المصير واقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وليس ترامب ولا كوشنر ولا أيا كان في العالم”.