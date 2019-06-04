سياسي إيطالي معارض: لا أرى سبيلا لإستمرار الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سياسي إيطالي معارض “أعتقد أننا في نهاية موسم سياسي مشوش ومتناقض”، فـ”لا أرى كيف يمكننا المضي قدماً”، في ظل حكومة ائتلاف الرابطة ـ خمس نجوم الحالية.

هذا ما ورد على لسان عمدة روما الأسبق ڤالتر ڤيلتروني، تعليقاً على التطورات الأخيرة في العلاقات داخل الحكومة، التي عادت للتوتر مرة أخرى، على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء كونتي، الذي طلب في مؤتمر صحفي أمس خفض حدة النبرات مهدداً بالاستقالة.

وبهذا الصدد، أضاف ڤيلتروني “كان مؤتمرا صحفيا استثنائيا، مع مشاكل لا بد من طرحها في مجلس الوزراء أو في البرلمان”، مبينا أنه “بعد المؤتمر الصحفي، عُقد اجتماع في مقر الحكومة، قصر (كيجي) انتهى بنتيجة كارثية”، حيث “يبدو لي أن النبرات التي أراد الرئيس كونتي تغييرها لم تتغير”.

وتابع الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي، نقلاً عن تصريح لرئيس الوزراء، “إن ما كان من المفترض أن يكون عاماً رائعا، تحول إلى كابوس بالنسبة للإيطاليين”، فـ”لقد أصيبت الحكومة بالشلل منذ عدة أشهر ونحن نشهد صراعًا لا مثيل له”.

وذكر العمدة السابق أنه “عندما تبلغ الأمور الى تبادل وضع الأخلاقيات على المحك، وقول: نحن حزب الـ نعم، وأنتم حزب الـ لا، فالسؤال الطبيعي هو كيف يمكن التعايش، وهو سؤال طرحه رئيس الوزراء أمس بطريقة ما”.

ووفقًا لڤيلتروني، فإن “الأمور ستنتهي بالتصويت”، واختتم بالقول “أعتقد أن النتيجة ستكون انتخابية، فلا توجد أية حلول بديلة في البرلمان”.