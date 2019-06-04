يوروستات: تواصل تراجع معدلات البطالة في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصلت معدلات البطالة في دول الاتحاد الأوروبي الـ28 إلى 6.4%، مقابل 7.6% في الدول التي تستخدم العملة الموحدة (اليورو)، لشهر نيسان/أبريل الماضي، حسب آخر تقارير مكتب الاحصائيات الأوروبية.

وأظهر تقرير يوروستات الصادر اليوم، تراجع معدلات البطالة المسجلة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي عن تلك المسجلة شهر آذار/مارس من العام نفسه، وأيضاً عن النسب المسجلة خلال نيسان/أبريل من العام الماضي.

وأكد التقرير أن معدلات البطالة تواصل تراجعها في منطقة اليورو، وكذلك في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد بشكل مطرد منذ شهر آب/أغسطس 2008.

وتبقى كل من جمهورية التشيك وألمانيا وهولندا من الدول الأقل تأثراً بالبطالة، إذ وصلت آخر النسب المسجلة فيها على التوالي إلى 2.1%، 3.2% و3.3%.

أما الدول التي لا تزال تواجه معدلات بطالة مرتفعة نسبياً، فهي اليونان بمعدل 18.5%، تليها اسبانيا 13.8% ثم إيطاليا مسجلة نسبة 10.2%.