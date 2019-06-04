إيني: نعمل على تقنيات جديدة وثقافة مختلفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت شركة (إيني) للكهرباء والغاز، إنها تستبق المستقبل من خلال التركيز على التقنيات الجديدة وثقافة مختلفة بالنسبة للمستهلك، وهذا هو التحدي الذي تواجهه.

ووفقًا للرئيس التنفيذي للشركة، ألبيرتو كياريني، فقد “نوقشت سبل تجاوز الحاضر وبناء المستقبل”، بمناسبة تقديم دراسة بعنوان “مستهلكون وجمعيات وشركات: تطور المشهد الإيطالي”، الذي أجرته شركة إبسوس وتم تقديمه بمقر شركة (إيني) في روما الثلاثاء.

وأوضح كياريني، أنه “أولاً وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى تلبية احتياجات العملاء الذين يتغيرون”، وذلك من خلال “تجاوز المفهوم القديم لتزويد العميل بالغاز وكهرباء بشكل حصري”، للإنتقال نحو “دخول المنازل عبر سلسلة من الخدمات الإضافية التي يمكن أن تؤدي إلى بعض الشعور بالصفاء المحلي”.

وذكر مدير الشركة أن “الأمر لا يقتصر على العروض والخدمات، بل تهدف (إيني) إلى تثقيف العميل على الاستخدام الأمثل للطاقة أيضًا”، مبينا أن “هذا ما نراه لأجل المستقبل، إنها بالتأكيد نقطة تحول هامة ستدعمها تقنيات جديدة أيضًا”، وكذلك “الرقمنة وثقافة مختلفة للمستهلك الذي تتعزز مكانته”.

وأشار كياريني الى أن “هذه التقنيات الجديدة ستكون ذات أهمية مركزية”، فـ”نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي”، وهذه النقطة “سيكون استخدامها بهدف تسهيل حياة العميل دون أن يفقد الاتصال الإنساني الذي لا يزال مهمًا للغاية”. واختتم بالقول إن “المزيج الصحيح بين هذين العنصرين سيجعلنا نُقدم على قفزة إلى الأمام”.