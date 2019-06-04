منظمة إيطالية تبلغ عن قارب هجرة في مأزق: يجب ألا ندعهم يغرقون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أطلقت منظمة إنسانية غير حكومية إيطالية، عن قارب هجرة في مأزق، قائلة “يجب علينا ألا ندعهم يغرقون”.

وكتبت منظمة (Mediterranea Saving Humans) في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الثلاثاء، أن “هناك قارباً في محنة”، حيث “تلقى مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، إشعارًا بوجود قارب خشبي على متنه 50 شخصًا قبالة السواحل الليبية”.

وذكرت المنظمة أن “الماء قد شرع بالتسرب الى القارب، وهناك اثنان من بين الأشخاص الذين على متنه قد فقدا الوعي”. وذكرت أنه “قد تم إبلاغ السلطات بشأنه أصلا، بعد الساعة الـ11:00 بقليل، دون ذكر أي شيء عن عملية إنقاذ ما”، واختتمت بالقول “فلننقذهم من الغرق”.

يُذكر أن مشروع (Alarm Phone)، تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا. وهو يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتياً، للاجئين الذين يواجهون صعوبات في مياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، ليوفر لهم فرصة ثانية لإيصال نداء استغاثتهم. وهو رقم لا يُعنى بالإنقاذ، بل مجرد إنذار لدعم عمليات الإنقاذ.