المفوضية توصي بإجراءات ضد إيطاليا على خلفية ارتفاع حجم ديونها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أوصت المفوضية الأوروبية اليوم باتخاذ إجراءات مشددة ضد إيطاليا على خلفية ارتفاع حجم ديونها في العامين 2018 و2019 متوقعة أن تستمر على نفس المنوال في عام 2020 أيضاً.

واعتبرت المفوضية أن عجز الموازنة الإيطالية قد تجاوز بكثير الحدود المقبولة أوروبياً، ما يستدعي اطلاق الإجراءات المنصوص عنها في المعاهدات.

وأوضحت المفوضية أن الحكومة الإيطالية الحالية، التي وصفتها، بالشعبوية، اتخذت إجراءات عمقت من حدة العجز، بتراجعها عن إصلاحات سابقة محفزة للنمو تتعلق بالمعاشات التقاعدية والاعلان عن عجز مستهدف يفوق سقف الـ3% من الناتج المحلي الاجمالي.

ويوضح المفوض الأوروبي المكلف الشؤون المالية بيير موسكوفيتشي، توصية بروكسل قائلاً : “إن إطلاق إجراءات ضد إيطاليا أمر مطلوب ومبرر”، وفق كلامه.

ومن الجدير بالذكر أن الإجراءات العقابية ضد بلد أوروبي ما، تأخذ وقتاً غير قصير وتتم بالتنسيق مع البلد المعني.