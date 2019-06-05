بريطانيا تدعو المجلس العسكري السوداني لإطلاق سراح عرمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الخرطوم- طالب السفير البريطاني لدى السودان، عرفان صديق المجلس العسكري الانتقالي بإطلاق سراح نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال (جناح عقار)، ياسر عرمان وذلك إثر تداول أنباء تفيد بتعرض الاخير للضرب والاعتقال بمقر إقامته في الخرطوم من طرف قوات الامن السودانية.

ووصف الدبلوماسي البريطاني في تغريدة عبر منصة (تويتر) للرسائل القصيرة الاعتقال بالامر “الشائن”، وقال: “نحن بحاجة إلى بناء الثقة الآن. لا لمزيد من التصعيد”، داعيا لـ”اطلاق سراحه فورا”. وأردف “لا يمكن للمجلس العسكري إعادة بناء الثقة بمثل هذا العمل”.

وكان عرمان يواجه حكما بالإعدام صدر بحقه إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير. وعاد عرمان إلى السودان نهاية الشهر الماضي بعد سقوط نظام الانقاذ، وإثر تلقيه ضمانات من المجلس العسكري بعدم تعرضه للإعتقال.