دي مايو: نعطي الاتحاد الأوروبي أكثر مما نتلقى منه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو “إننا نعطي منذ سنوات للإتحاد الأوروبي دون أن نتلقى، أو نتلقى أقل مما ننتظر”. تعليقا على إيعاز المفوضية الأوروبية بإجراءات ضد إيطاليا لإرتفاع حجم ديونها.

وكتب دي مايو على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، الأربعاء “لقد تجاهلنا الإتحاد الأوروبي لسنوات بشكل تام فيما يتعلق بقضية المهاجرين، على سبيل المثال”، حيث “ألقى على عاتقنا بثقلها كلياً ثم يقوم بتوبيخنا أيضًا، كما لو أن ذلك لم يكن كافيًا”، مبينا أن “هذا ليس جيداً ولن ندعه يمرّ بسهولة”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء “أصبح الحديث الآن يدور كثيرًا عن هذه الإجراءات المحتملة، أتعلمون بماذا تتعلق؟”، وأردف “إنها تخص الديون التي راكمها الحزب الديمقراطي خلال عامي 2017 و2018”.

وخلص دي مايو الى القول “نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد”، لكن “لا يمكننا التظاهر بعدم معرفة أن هناك دولًا أوروبية تسببت في السنوات الأخيرة بعجز أكبر بكثير مما تسمح به الاتفاقيات، لإنعاش اقتصادها”، وذلل “دون التعرض لأي عقوبات”.