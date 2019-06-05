البابا فرنسيس يلتقي مسؤول محلي بلجيكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – روما – نقلت وسائل اعلام محلية خبر استقبال البابا فرنسيس في الفاتيكان اليوم، رئيس الحكومة المحلية المنتهية ولايتها في منطقة فلاندر (شمال بلجيكا الناطق بالهولندية) غيرت بورجوا.

وينتمي بورجوا إلى حزب التحالف الفلاماني الجديد المعروف بتشدده تجاه المهاجرين، والذي كان أحد الأطراف الأساسية في التحالف الحكومي السابق ما بين 2014-2018.

ولم يعط بورجوا أي تفاصيل عما دار في اللقاء، مكتفياً بوصفه بـ”المنفتح والشديد الصراحة”.

ومضى قائلاً : ” يعتبر هذا اللقاء بمثابة تتويج لمنطقة فلاندر”.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها بابا الفاتيكان مسؤولا محليا بلجيكيا.

ومن غير المعروف عن حزب التحالف الفلاماني الجديد قربه من القيم الكاثوليكية، إلا أن كبار الساسة فيه يتحدثون عن تواصل مثمر ودائم مع الفاتيكان.

وتشير مصادر محلية مطلعة إلى أن هذا اللقاء قد يثير جدلاً في الأروقة السياسية في البلاد، خاصة وأن الأحزاب المختلفة تخوض مفاوضات شرسة بحثاً عن تشكيل تحالفات حكومية على المستويين الفيدرالي والمحلي، وذلك بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 الشهر الماضي