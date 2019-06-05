سالفيني: سنسعى للإلتزام بالمعايير المالية الاوروبية، ولكن الايطاليين أولاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفني أن الحكومة ستتفعل “كل ما هو ممكن” للإلتزام بالمعايير المالية الاوروبية، وذلك في أعقاب إعلان بروكسل عن بدء إجراءات عقابية بحق إيطاليا لمخالفتها قواعد الاتحاد الاوروبي بسبب إرتفاع حجم ديونها.

إلا أن سالفيني اضاف في تصريح إذاعي الاربعاء “ولكن إذا كان طفلي جائعًا، ينبغي علي إعادة النقاش في النظم للتمكن من إطعامه، لأن إبني يأتي أولاً وقبل كل شيء”.

وقال سالفيني “أتفق مع مواقف رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، ومع وزير الاقتصاد جيوفاني تريا، بشأن احترام القيود المالية الأوروبية”. وقال سالفيني “سنلفت إنتباهم، بكل أدب، إلى أن الامتثال لتلك القيود سيقود البلاد إلى البطالة وعدم الاستقرار وإغلاق المستشفيات وتجميد الاستثمارات”.

ولكن سالفيني، المعروف بمناهضته لسياسات الاتحاد الاوروبي، شدد “نحن لن ننسحب من التكتل الموحد”، داعيا إلى العودة للاستثمار وخفض الضرائب إلى “التمكن من تخفيض معدلات البطالة في إيطاليا إلى النصف”. واضاف “نحن نطلب استخدام أموال الايطاليين لفائدة الإيطاليين”.