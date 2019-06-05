إيطاليا تعتزم مواصلة الحوار مع بروكسل، وتعلن عن عجز موازنة “أقل بكثير” من تقديرات المفوضية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية الاربعاء أنها “أخذت علما” بتقييم المفوضية الأوروبية وتعتزم “مواصلة الحوار” من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن السبل التي سيتم بها تحقيق أهداف العام الحالي بما يمليه ميثاق الاستقرار والنمو الاوروبي، حسبما جاء في مذكرة رداً على توصية الجهاز التنفيذي الاوروبي البدء في إجراءات عقابية لمخالفتها القواعد المالية المفروضة على الدول الاعضاء.

ونوهت المذكرة بأن الحكومة الايطالية تتوقع “مسارا تراجعياً للعجز يتماشى مع الإلتزامات المقطوعة”، حيث سيكون “أقل بكثير” من تقديرات المفوضية الاوروبية للعام الحالي 2019، مشيرة إلى أن معدل العجز إلى الناتج المحلي الاجمالي سيكون عند 2.1%” .

ووفق المذكرة، فإن أحدث رصد للعائدات أظهر إيرادات ضريبية وإيرادات مساهمة أعلى من المتوقع بما يعادل 0.17 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات غير ضريبية أعلى بمقدار 0.13 نقطة.