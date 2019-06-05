دول أوروبية، من بينها إيطاليا، تدين عنف قوات الامن السودانية وتنتقد بيان المجلس العسكري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- روما- انضمت الدول الخمس الأعضاء الحاليين (الدائمين وغير الدائمين) في مجلس الأمن الدولي (بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة)، إلى إيطاليا وهولندا والسويد كأعضاء سابقين في الاتحاد الأوروبي بالمجلس في “إدانة العنف من قبل أجهزة الأمن السودانية ضد المدنيين”.

وقال دبلوماسيون في بيان تلوه أمام قاعة مجلس الأمن “نشعر بقلق عميق أيضا بشأن التقارير التي تفيد بأن المدنيين الجرحى مُنعوا من الوصول إلى المرافق الطبية”.

كما أبدى البيان قلق الدول الأوروبية العميق إزاء “الإعلان الأحادي الجانب بوقف المفاوضات وتشكيل حكومة تصريف أعمال والاعلان عن انتخابات في غضون فترة زمنية قصيرة جداً”، في إشارة إلى خطاب رئيس المجلس العسكري الذي صدر يوم أمس الثلاثاء.

وقالت الدول الاوروبية أنها تقدم الدعم لشعب السودان “في سعيه لانتقال منظم ومتفق عليه، يقوده مدنيون يهيئون الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”..