وزير داخلية إيطاليا: بعض القضاة يمتهنون السياسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ندد وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني بأن “بعض القضاة في البلاد يمتهنون السياسة”.

ودحض الوزير سالفيني في تصريحات متلفزة الخميس، أن يكون قد عمد الى “صياغة قائمة سوداء بأسماء القضاة الذين يعارضون تطبيق القوانين المتعلقة بدخول المهاجرين الى إيطاليا”، مؤكداً “لست أضع أية قوائم، بل لاحظت فقط أن هناك من يفعل ذلك بين آلاف القضاة الذين يمارسون عملهم بأمانة، موضوعية وواقعية”.

ووفقًا لوزير الداخلية، فإن الأمر يتعلق بـ”قضاة يقومون بتدخلات، يشاركون بمؤتمرات ويؤلفون كتباً لصالح فتح الأبواب أمام تدفقات الهجرة”. وأردف “أتساءل عما إذا كان من الطبيعي لهؤلاء القضاة أن يصدروا بعد ذلك أحكاما في طلبات اللجوء وعلى قواعد وزارة الداخلية الخاصة بالهجرة”.

وخلص سالفيني الى القول “يجب أن يكونوا (القضاة) محايدين، فوق السياسة”، لكن “إنْ كان أحدهم يريد مزاولة السياسة، فليكف عن عمل القاضي ويترشح الى جانب تيار اليسار”.