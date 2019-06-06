دراغي: المفوضية لم تطالب إيطاليا بتقليص سريع لوتيرة الدين العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال محافظ المصرف المركزي الاوروبي، ماريو دراغي إن خطاب المفوضية بشأن الاجراءات العقابية المحتملة على إيطاليا بسبب خرقها لقواعد المالية العامة “لم يتضمن المطالبة بتقليص سريع للدين العام”، الذي تجاوز معدله سقف الـ130% إلى الناتج المحلي الاجمالي.

ونوه بأنه قبل البدء في الاجراءات العقابية ستقوم الحكومة الإيطالية بإعداد خطة متوسطة الأجل لخفض هذا المعدل.

ووصف دراغي، الذي تولى في السابق منصب محافظ المصرف المركزي الايطالي، توصيات المفوضية الخاصة بكل دولة على حدة بـ”التحذيرً المهمً” الذي يتعين أخذه في الحسبان.

و أضاف خلال مؤتمر صحفي “يجب على جميع البلدان تكثيف جهودها من أجل الحفاظ على مالية عامة أكثر ملاءمة للنمو”.