إيطاليا: عدد العاملين عام 2018 عاد لمستويات ما قبل الأزمة تقريباً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن عدد الأسر التي تمتلك موظفاً واحداً على الأقل عام 2018 بلغ 15,374 مليوناً، أي ما يمثل 81.7٪ من إجمالي العائلات التي تتراوح أعمار أحد أعضاءها على الأقل بين 15 و64 عاما، وهو 18,823.

وأضاف بيان للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) الخميس، أنه “مع هذا الرقم، يعود قطاع العمل في البلاد الى مستويات ما قبل الأزمة تقريبًا”، عندما كان “بنسبة 82.3٪ عام 2008″، وذلك “بفضل التجوه الإيجابي لهذا القطاع في الجزء الشمالي للبلاد”.

وذكر البيان أنه “بالتفصيل، بلغ عدد العائلات المؤلفة من شخصين، يعمل واحد منهم فقط 5,697 مليون، بينما يعمل الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 74.6٪ من الحالات، ووصلت نسبة الباحثين عن عمل الى 12.6٪”.

أما “بين الأزواج الذين لديهم أطفال، فهناك ثلاثة أنواع هي الأكثر شيوعًا: يعمل الأب فقط بدوام كامل (بنسبة 32.4٪)، يعمل كلا الوالدين بدوام كامل (27.5٪)، أب عامل بدوام كامل وأم عاملة بدوام جزئي (16.0٪)”.

وأشار بيان (إستات) الى أن “عودة الانتعاش الى مستويات ما قبل الأزمة، حدث في جميع مناطق الشمال، بينما لم يتحقق في الجنوب بعد”، مبينا أن “من بين المقاطعات الجنوبية، تأتي الحصة الأقل الأسهم من كالابريا (67.6٪)، ثم صقلية (67.9٪)، حيث سجلت فوارق أكثر وضوحا مقارنة بعام 2008 (-5.2 و -4.7 نقطة مئوية، على التوالي)”.