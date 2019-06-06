إيطاليا: تبرئة مهاجر من تهمة الترويج لداعش بعد طرده من البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – أعلنت مصادر قضائية إيطالية براءة مهاجر مغربي، كان قد طرد من البلاد بتهمة إقدامه على نشاط ترويجي لصالح تنظيم (داعش).

وقد أصدرت محكمة تورينو الخميس “حكماً نهائياً ضد شاب مغربي، اتهم من قبل المدعي العام بأنه قام بنشر دعاية لتنظيم (داعش) على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وذكرت المصادر القضائية أنه “تماشيا مع أحكام محكمة النقض المتعلقة بالإرهاب، وبناء على طلب المدعي العام، تمت تبرئة الرجل من تهمة الإنخراط في صفوف جماعة ذات أهداف إرهابية”.

وكان الشاب المغربي قد تم القبض عليه في فوسانو بمحافظة كونيو (مقاطعة بييمونتي ـ شمال)، عام 2018، وقد أعيد إلى المغرب منذ ثلاثة أشهر بعد أمضى 6 أشهر في السجن.