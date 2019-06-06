الطالقاني لـ آكي: العراق خرج منتصراً من المعركة مع داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مدير مركز الرافدين للحوار، زيد الطالقاني، إن “العراق خرج منتصراً من حربه الأخيرة مع عصابات (داعش) التي تمكنت من تكوين دولة وهمية”.

وفي مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الخميس، أضاف الطالقاني مستدركا “لكن، بصفتنا مركز أبحاث تخصصية، نحن نعتقد أن التنظيم لا يزال موجودا حتى اليوم، ويشكل خطراً”، وأن “هذا الخطر لا يشمل العراق فقط، وإنما العالم بأسره، كل الإتحاد الأوروبي، أفريقيا ودول أسيا أيضا”.

ورأى مدير مركز الحوار، أن “الوجود الإرهابي في العراق حاليا، يوازي حضوره وقوته في عامي 2010 و2011. صحيح أن كيان (داعش) لم تعد لديه دولة مستقرة كما كان سابقاً في مناطق غرب العراق وأجزاء من سورية”، لكن “التنظيم متواجد بفكره المتطرف وتأثيره على الشباب المنخدعين بهذا الفكر”، وكذلك “باللجوء الى حرب العصابات والتفجيرات المتخفية والمتقطعة داخل المجتمع العراقي وداخل الجمهورية السورية”.