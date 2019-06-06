الطالقاني لـ آكي: العراق يحظى باهتمام كبير من أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مدير مركز الرافدين للحوار، زيد الطالقاني، إن “للإتحاد الأوروبي إجمالا، اهتمام كبير بالعراق، ونحن نعتز بهذا الإهتمام وبهذا التبادل السياسي الكبير”.

وفي مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الخميس، أضاف الطالقاني ورأى مدير مركز الدراسات السياسية، أن “لإيطاليا خصوصية في العراق، لعدة عوامل: أولها الإرتباط الثقافي والإقتصادي على مدى السنوات الخمسين السابقة”، على الرغم من “المرور بفترات فتور وانقطاع لهذه العلاقات لأسباب سياسية وأمنية مختلفة”.

واستدرك الطالقاني بالقول “لكن اليوم، وبشكل خاص بعد تشكيل حكومة 2018، أصبحت العلاقات الإيطالية العراقية تبشر بالخير”، الأمر الذي جسدته “زيارة رئيس الوزراء الإيطالي (جوزيبي كونتي) للعراق مؤخراً”، في شباط/فبراير الماضي، “وكذلك زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية”، برهم صالح “الى إيطاليا”، في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم.

وذكر رئيس مركز الرافدين أن “الأيام المقبلة ستشهد انعقاد إجتماع اللجنة المشتركة للعلاقات العراقية ـ الإيطالية”، والذي “أعتقد أنه سيكون له مردود إيجابي ومهم على هذه العلاقات”، وبشكل خاص “أن القوات الإيطالية متواجدة حاليا في العراق وتعنى بتدريب كوادر الشرطة والجيش العراقي”، فضلا عن “وجود الشركات الإيطالية العاملة في ترميم سد الموصل، والأمور المتعلقة بالأعمال التجارية والإنشاءات”.