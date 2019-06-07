مدير مركز الرافدين: العراق يمثل الأخ الكبير في الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مدير مركز الرافدين للحوار، زيد الطالقاني، إن “العراق بمثابة أخ كبير في منطقة الشرق الأوسط، والصراع يدور على حدوده”، وهو “يرتبط وثيقا بالجارة الشرقية، إيران؛ جغرافياً على امتداد يتجاوز الـ1400كم”، الى جانب “الإرتباطين العقائدي والإقتصادي”.

وفي مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، خلال تواجده في روما، الخميس أضاف الطالقاني أن “الأزمة الراهنة في الخليج، لا يمكن لطرف ما أن ينأى بنفسه عن التدخل بها، ونود أن ندرأ هذه الأزمة وهذه الحرب”.

وأشار مدير مركز الحوار الى أن “العراق يمثل اليوم حمامة السلام في المفاوضات والتهدئة بين الأطراف المتصارعة”، سواء أكانت “تلك الخليجية، الإيرانية أو الأمريكية”، مبينا أن “الحرب لا ترحم أحداً في الشرق الأوسط”، وبشكل خاص، أنها “حرب الكبار، وحرب الإمكانيات الكبيرة للجمهورية الإسلامية أو للولايات المتحدة الأمريكية”.

وذكر الطالقاني أن “العراق يعمل كعنصر توازن، بعيد عن الدخول في التخاصم والصراع في هذه القضية”، وكونه “يمتلك الإمكانيات العالية والكبير للعب هذا الدور، على الصعد الأكاديمية، العملية، السياسية، الإقتصادية والجغرافية”، واختتم بالقول “لذا لا بد أن يكون له دوراً محورياً ورائداً، كما كان سابقاً في المنطقة”.