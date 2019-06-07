منظمة إنسانية إيطالية: سفينة تجارية تقل 50 مهاجراً تتجه إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت منظمة إنسانية إيطالية، عن سفينة تجارية تقل على متنها 50 مهاجراً، تبحر في طريقها إلى جزيرة لامبيدوزا الصقليّة.

وكتب مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، على منصة (تويتر) للمدونات القصيرة، أن الأمر يتعلق بـ”سفينة (آسّو 25) التجارية المتجهة نحو لامبيدوزا، بعد أن أنتشلت 50 مهاجراً من عرض البحر الليلة الماضية”، مبينة أنه “وفقا لمصادر متعددة، فإن السفينة المذكورة قامت بعملية إنقاذ لقارب كان قد اتصل بنا من قبل”.

وخلص (Alarm Phone) الى القول إن “المهاجرين أمضوا ليلة محفوفة بالمخاطر في المياه التابعة لمنطقة البحث والإنقاذ المالطية دون أن يتلقوا أية نجدة”.