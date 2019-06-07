وزير الداخلية الإيطالي: 115 اعتقالا خلال أسبوع في مجال مكافحة الإجرام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني عن اعتقال 115 شخصا خلال أسبوع واحد، في مجال مكافحة الإجرام

وأضاف الوزير سالفيني أنه “تم إلقاء القبض على 115 شخصًا هذا الأسبوع، من خلال عمليات مكافحة المافيا التي جرت في جميع أنحاء البلاد، من قبل قوات الشرطة، الدرك (كارابينييري) والشرطة المالية”، وذلك “بالتنسيق مع مكاتب مناهضة المافيا ومكاتب الإدعاء العام في مختلف المقاطعات الإيطالية”.

وأعرب وزير الداخلية عن “الشكر للشرطة والقضاة وحرس الحدود، الذين يساهمون بشكل حاسم كل يوم في تنظيف إيطاليا من المجرمين”، حيث “تؤكد النتائج أننا نفضل مناهضة مافيا من خلال الحقائق بدل الكلمات”. وأشار الى أنه “في عام من حكمنا، وأنا فخور بذلك، قمنا بتعزيز وكالة الأصول المصادرة والمضبوطة، حيث وظّفنا رجالًا ونساء بالزي الرسمي، قمنا بتشغيل كاميرات المراقبة، دعمنا رؤساء البلديات، قدمنا أموالًا لتعزيز أنشطة الوقاية، وهاجمنا سوق ترويج المخدرات”.

وتابع سالفيني “في المرسوم الأمني ـ ​​مكرر، اقترحنا إجراء (اكتساح أسر المافيا)، لتسريع الإخطارات الموجهة إلى المدانين”، كما “أضفينا طابعاً رسمياً على برنامج تجنيد الشرطة في جميع المقاطعات الإيطالية”. وأختتتم بالقول “نحن نرد على الانتقادات والشتائم بالنتائج”.

وذكرت وزارة الداخلية، أن “الجرائم التي وُجهت ضد أُسر المافيا المنتشرة في جميع أنحاء إيطاليا، شملت: القتل، الضلوع بالنشاط المافيوي، الابتزاز، الاتجار الدولي بالمخدرات والحيازة غير القانونية للأسلحة”، مع ما يصل إلى 50 اعتقالات في محافظة فوجا وحدها”، جنوب البلاد.