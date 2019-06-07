فاراج: نحن أقرب للوسط من حزب سالفيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– قال مؤسس حزب (بريكست) البريطاني المناهض للاتحاد الأوروبي، نايجل فاراج إن حزبه أقرب إلى تيارات الوسط مقارنة بحزب الرابطة الايطالي بزعامة وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، والذي لن يسعى للتحالف معه في البرلمان الاوروبي الجديد.

وأشار فاراج في مقابلة أجرتها معه قناة سكاي نيوز24 الايطالية، الجمعة “نحن حزب أقرب إلى الوسط، ولكن هذا لاينعي أننا لا نكن له الاحترام. سالفيني قائد شديد الفاعلية”. ورأى فاراج أن حزبه ربما يكون “أكثر قربا” إلى حركة خمس نجوم”، شريكة حزب سالفيني في الائتلاف الثنائي الحاكم في إيطاليا، إلا أنه أضاف “لدينا ثقافات متفاوتة. فكل بلد أوروبي يختلف عن البلد الآخر”.