مسؤولون أمميون يطالبون الاتحاد الأوروبي بسياسة هجرة أكثر تماسكاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – بروكسل – طالب كل من فيليبو غراندي، المفوض الأممي لشؤون اللاجئين وأنطونيو فيتورينو، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، الاتحاد الأوروبي بالعمل على إقرار سياسة هجرة أكثر تماسكاً ووضوحاً في الفترة القادمة.

وكان كل من غراندي وفيتورينو قد عقدا لقاء على الغذاء مع وزراء داخلية وعدل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعين اليوم في لوكسمبورغ، للمرة الأولى بعد الانتخابات الأوروبية.

وحرص المسؤولان الأمميان على توصيل رسالة للأوروبيين بشأن ضرورة العمل لتأمين إطار قانوني يؤمن هجرة آمنة ومنظمة بالتعاون مع كافة الأطراف الدولية.

وتأمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن تعمل المؤسسات الأوروبية الجديدة، على وضع أطر لسياسة هجرة قانونية وشرعية، وعلى اصلاح نظام الهجرة واللجوء وتعزيز سياسة إعادة التوطين وتقاسم الأعباء.

ويأخذ المسؤولان الأمميان على الاتحاد الأوروبي افتقاره إلى مقاربة شاملة لموضوع الهجرة، وذلك رغم انخفاض اعداد القادمين إلى بلدان القارة اعتباراً من 2016 بشكل كبير,

وتطرقت المباحثات الأممية – الأوروبية إلى الوضع في ليبيا، حيث ” ذكرنا بأن ليبيا لا تزال مكاناً غير آمن لإعادة المهاجرين”، حسب كل من غراندي وففيتورينو.

ودأبت منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين على مطالبة الاتحاد الأوروبي بمزيد من الدعم لتسهيل عمليات اجلاء المهاجرين من ليبيا وتحسين شروط الحياة في مخيمات الاحتجاز الموجودة في هذا البلد.

ويرى المسؤولان الأمميان أن النيجر قد قدمت تسهيلات قد تجعل منها بديلاً لليبيا لانزال المهاجرين.