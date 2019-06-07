سالفيني: تدفقات الهجرة تراجعت بنسبة 90% والفاتيكان يشارك في إستضافتهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني إن معدلات تدفقات الهجرة غير النظامية إلى سواحل بلاده تراجعت بنسبة 90% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف، متحدثًا في تجمع مع مناصريه لدعم مرشح تحالف يمين-الوسط في إنتخابات لسلطات محلية في إقليم لومبارديا (شمال)، “فضلاً عن ذلك، فالقليل من الذين ما زالوا قادرين على الوصول، مثل هؤلاء الذين تم إنزالهم اليوم (في ميناء بإقليم صقلية) سيستضيفهم الفاتيكان ومجلس الأساقفة الإيطاليين. بهذه الطريقة كل منا يؤدي دوره”.

ووصلت في وقت سابق اليوم سفينة (آسّو 25) القاطرة التجارية إلى ميناء بوتساللو الصقلي وعلى متنها 62 مهاجراً (من غامبيا، ساحل العاج والسنغال) أنقذتهم بمياه المتوسط الليلة الماضية. ووفق ناشطين في عمليات الانقاذ، فإن المهاجرين أمضوا ليلة محفوفة بالمخاطر في المياه التابعة لمنطقة البحث والإنقاذ المالطية دون أن يتلقوا أية نجدة