النظام السوري ينفي عودة العلاقات مع حركة حماس الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى النظام السوري ما تردد عن عودة العلاقات مع حركة حماس الفلسطينية.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر إعلامي تأكيده “أنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس”، مشيرا إلى أن “كل ما يتم تداوله من أنباء لم ولن يغير موقف سورية من هؤلاء الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب ولا يزال”.

وقال المصدر في تصريح لـ سانا إنه “لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس”، مضيفا إن “موقف سورية من هذا الموضوع موقف مبدئي بني في السابق على أن حماس حركة مقاومة ضد (إسرائيل) إلا أنه تبين لاحقا أن الدم الإخواني هو الغالب لدى هذه الحركة عندما دعمت الإرهابيين في سورية وسارت في المخطط نفسه الذى أرادته (إسرائيل)”