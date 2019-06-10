الأكراد يسلمون فرنسا 12 يتيماً من أبناء مقاتلي داعش ذوي أصول مغاربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية الاثنين عن تسليم 12 يتيماً فرنسياً من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة (داعش) أمس الأحد، وقالت وسائل إعلام فرنسية إن أعمار جميع هؤلاء الأطفال لا تزيد عن 10 سنوات.

وكتب الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية عبد الكريم عمر اليوم على حسابه على (تويتر) “بناء على طلب الحكومة الفرنسية، سلمت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية في التاسع من حزيران/يونيو 12 يتيماً فرنسياً من عائلات تنظيم الدولة إلى وفد من وزارة الخارجية الفرنسية في بلدة عين عيسى”، وأشار في نفس الوقت إلى أنه تمّ أيضاً تسليم طفلين هولنديين لوفد من وزارة الخارجية الهولندية.

وتناقلت غالبية وسائل الإعلام الفرنسية المرئية خبر وصول 12 يتيماً فرنسياً من أولاد مقاتلي التنظيم الإرهابي، الذين تزوجوا أو عاشروا نساء فرنسيات من أصول مغاربية وفق الفضائيات الفرنسية، ممن وصلنَ إلى سورية للقيام بمهمة خاصة في التنظيم.

ويدور جدال عميق في وسائل الإعلام الفرنسية حول ضرورة قبول أو رفض استقبال هؤلاء الأطفال، خاصة وأن لديهم عائلات في فرنسا تُطالب أن تستقبلهم ليعيشوا معها، فيما يفضّل كثيرون أن يبقى هؤلاء في رعاية الدولة الفرنسية بعيدين عن الأجواء الاجتماعية التي دفعت آبائهم للانضمام إلى التنظيم الإرهابي خارج الحدود، بينما يرى كثير من الفرنسيين أن عدم استقبال هؤلاء والاعتراف بهم هو أحد الحلول الناجعة التي قد تُجنّب المجتمع المزيد من التطرف، ويرون أن الأمل في أن يتأقلموا مع مجتمع فرنسا ضعيف خاصة أنهم لن ينسوا أفعال آبائهم وأمهاتهم كخارجين عن قوانين الإنسانية.

ووفق وسائل الإعلام الفرنسية، فإن الأطفال الفرنسيين الـ 12 كانوا موزعين بين مخيمي الهول وروج في محافظة الحسكة، فيما كان الطفلان الهولنديان يقطنان في مخيم عين عيسى.

ويأتي تسليم الأطفال الفرنسيين بعد اسبوع من إعلان الإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية عن تسليم خمسة أطفال يتامى نرويجيين من عوائل التنظيم إلى وفد من وزارة الخارجية النرويجية، بهدف “إخراجهم من بيئة التشدد والتطرف وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأساسية” وفق بيانات الإدارة.

وفي 15 آذار/ مارس الماضي تم تسليم خمسة أطفال من عوائل مسلّحي التنظيم إلى وفد من وزارة الخارجية الفرنسية، جميعهم دون سن الرشد ومحرومون من الأبوين. كما أعلنت الإدارة الذاتية الأربعاء الماضي تسليم امرأتين أميركيتين وستة أطفال إلى الولايات المتحدة.

وفي نهاية أيار/مايو الماضي قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن نحو 450 فرنسياً محتجزون لدى الأكراد أو يقبعون في مخيمات النزوح في مناطق سيطرة قوات سورية الديموقراطية التي يُسيطر ويتحكم بها الأكراد.

ووفق مسؤولي الإدارة الذاتية، هناك نحو ألف طفل غربي من أطفال مقاتلي التنظيم، ونحو 500 امرأة، بينما هناك نحو 900 مقاتل، جميعهم تحت الأسر في مخيمات خاصة تُسيطر عليه ميليشيات تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يُعتبر الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني.

وتقول الإدارة الذاتية إن لديها في مخيمات الاحتجاز 12 ألف أجنبي (بمن فيهم الغربيون)، بينهم 4 آلاف امرأة و8 آلاف طفل، يقيمون في أقسام مخصّصة تخضع لمراقبة أمنية مشددة.